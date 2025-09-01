Edis ile Berrak Tüzünataç'ın teknedeki samimi halleri olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Pop müziğin sevilen ismi Edis ile ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın teknede geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin gündeme gelmesine sebep olan detay ise Edis’in Tüzünataç’a kondurduğu öpücük oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Tüzünataç'ın "New moon rituals" (Yeni ay ritüeli) notuyla Edis'i de etiketleyerek paylaştığı samimi görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı takipçiler bu kareleri güçlü bir dostluğun yansıması olarak görürken, kimileri ise ikili arasındaki ilişkinin romantik bir yön kazandığını öne sürdü. Hatta aşk iddiaları da konuşulmaya başlandı.