MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Edis ile Berrak Tüzünataç'ın teknedeki samimi halleri olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Pop müziğin sevilen ismi Edis ile ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç’ın teknede geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada büyük ses getirdi. Edis’in Tüzünataç’a verdiği 'yeni ay öpücüğü' sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Edis ile Berrak Tüzünataç'ın teknedeki samimi halleri olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Öznur Yaslı İkier

Pop müziğin sevilen ismi Edis ile ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın teknede geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin gündeme gelmesine sebep olan detay ise Edis’in Tüzünataç’a kondurduğu öpücük oldu.

Edis ile Berrak Tüzünataç ın teknedeki samimi halleri olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü 1

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Tüzünataç'ın "New moon rituals" (Yeni ay ritüeli) notuyla Edis'i de etiketleyerek paylaştığı samimi görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Edis ile Berrak Tüzünataç ın teknedeki samimi halleri olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü 2

Bazı takipçiler bu kareleri güçlü bir dostluğun yansıması olarak görürken, kimileri ise ikili arasındaki ilişkinin romantik bir yön kazandığını öne sürdü. Hatta aşk iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Edis ile Berrak Tüzünataç ın teknedeki samimi halleri olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Cenazede kızdıran görüntü! "Mini etekler, şortlar..."Cenazede kızdıran görüntü! "Mini etekler, şortlar..."

Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.