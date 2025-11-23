MAGAZİN

Ediz Hun 85. yaş gününü kutladı! Fotoğrafa beğeni yağdı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ediz Hun 85. yaş gününü Caddebostan'daki bir restoranda ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ediz Hun, yeni yaşını sıcak ve samimi bir kutlamayla karşıladı. Usta aktör, 85. doğum gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte Caddebostan’da kutladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Hun, geceden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımında, “Değerli eşim Berna, kızım Bengü ve dostlarım Ahmet Ekenkol, Şeyda Yavuz Ekenkol, Ömer Taşcı ve H. Avni Kefeli ile birlikte yeni yaşımı kutladık” notuna yer verdi.

Masada neşeli anlar yaşanırken, Ediz Hun için özel hazırlanan doğum günü pastası da gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu. Pastanın üzerinde yer alan “İyi ki doğdun Ediz Hun” yazısı, takipçilerden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevenleri, yorumlarda Hun’a sağlık ve mutluluk dolu bir yeni yaş dilerken, usta aktörün enerjisi ve zarafeti bir kez daha takdir topladı.

Ediz Hun
