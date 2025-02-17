Efecan "Bak Türkiye'ye girebilir misin?" dedi, Adem çıldırdı... Kimse tutamadı

Survivor'da Adem yine bir kavgaya karıştı. Geçtiğimiz günlerde Sedat'ın üstüne yürüyen Adem 5 ödül cezası almıştı ama bu Adem'i durdurmaya yetmedi.

Bu kez de Efecan'la tartışan Adem, önce Efecan'ı itti, ardından Efecan'ı "Ben sana dokunsam..." diyerek tehdit ederek dokunmaya çalıştı.

Bunun üzerine Efecan, "Bana bir tane dokun bak Türkiye'ye girebilir misin?" deyince Adem Kılıçcı çıldırdı.

Adem, "Türkiye'ye girebilir miyim?" dedikten sonra Efecan'a saldırdı. O anlarda hem ekip hem de yarışmacılar ikiliyi ayırmaya çalışırken resmen hırpalandı.

"15 GÜN ÖNCE REİS DİYORDUN"

Yaşananlar sonrasında Panorama yorumcularından Semih Öztürk Efecan'a sert çıkarak şunları söyledi:

“Efecan. Sen Adem Kılıçcı gibi bu ülkeyi olimpiyatlarda temsil etmiş milli bir sporcuya ülkeye giremezsin diyemezsin. 15 gün önce reis diyordun. Ne oldu şimdi? Hikmet geldi diye Adem’i yaralı aslan mı zannettin? Adem davasında haklı.”