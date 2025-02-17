MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Efecan "Bak Türkiye'ye girebilir misin?" dedi, Adem çıldırdı... Kimse tutamadı

Efecan "Bak Türkiye'ye girebilir misin?" dedi, Adem çıldırdı... Kimse tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2025'te kavga eksik olmuyor. Son olarak Efecan ve Adem arasında yaşanan kavgada Efecan'ın o ifadesi Adem'i çıldırttı. Adem'i tutmak için uğraşan yarışmacılar da hırpalandı.

Efecan "Bak Türkiye'ye girebilir misin?" dedi, Adem çıldırdı... Kimse tutamadı

Survivor'da Adem yine bir kavgaya karıştı. Geçtiğimiz günlerde Sedat'ın üstüne yürüyen Adem 5 ödül cezası almıştı ama bu Adem'i durdurmaya yetmedi.

Bu kez de Efecan'la tartışan Adem, önce Efecan'ı itti, ardından Efecan'ı "Ben sana dokunsam..." diyerek tehdit ederek dokunmaya çalıştı.

Bunun üzerine Efecan, "Bana bir tane dokun bak Türkiye'ye girebilir misin?" deyince Adem Kılıçcı çıldırdı.

Ekran görüntüsü 2025-02-17 104123

Adem, "Türkiye'ye girebilir miyim?" dedikten sonra Efecan'a saldırdı. O anlarda hem ekip hem de yarışmacılar ikiliyi ayırmaya çalışırken resmen hırpalandı.

Ekran görüntüsü 2025-02-17 104144

"15 GÜN ÖNCE REİS DİYORDUN"

Yaşananlar sonrasında Panorama yorumcularından Semih Öztürk Efecan'a sert çıkarak şunları söyledi:

Survivor Ayşe elendi mi? Konseye zor geldi o soru karşısında resmen yıkıldı Survivor Ayşe elendi mi? Konseye zor geldi o soru karşısında resmen yıkıldı

“Efecan. Sen Adem Kılıçcı gibi bu ülkeyi olimpiyatlarda temsil etmiş milli bir sporcuya ülkeye giremezsin diyemezsin. 15 gün önce reis diyordun. Ne oldu şimdi? Hikmet geldi diye Adem’i yaralı aslan mı zannettin? Adem davasında haklı.”

Anahtar Kelimeler:
Adem Kılıçcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.