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Survivor Ayşe elendi mi? Günler sonra ortaya çıktı... Acun Ilıcalı: "Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 07:45
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Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler yarışmasında dikkatler Ayşe'nin sakatlığına çevrildi. Yarışmacının hayranları, Ayşe'nin diskalifiye olup olmayacağını, elenip elenmeyeceğini merak ediyor. Acun Ilıcalı'nın yer aldığı yeni bölüm fragmanında Ayşe'nin sakatlığıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, Ayşe elendi mi?

Survivor Ayşe elendi mi? Günler sonra ortaya çıktı... Acun Ilıcalı: "Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?"

Ayşe'nin Survivor 2025'teki geleceği, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Günlerdir adada olmayan ve yarışmalara çıkamayan Ayşe'nin ayağının kırıldığı açıklanmıştı. Günler sonra konseyde ortaya çıkan Ayşe elendi mi?

SURVIVOR AYŞE'YE NE OLDU?

Ayşe Yüksel'in sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği ya da elenip elenmeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye yönelik açıklamaları, bu sorulara yanıt arayan hayranları için oldukça önemli. Survivor 2025’in bir sonraki bölümünde Ayşe’nin akıbeti netleşecek. Survivor Ayşe bir süre önce tarak kemiğinde oluşan bir kırık sebebiyle yarışmaya ara vermişti.

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Günlerdir yarışmada olmayan Ayşe Yüksel'den üzen haber... Günlerdir yarışmada olmayan Ayşe Yüksel'den üzen haber...

Survivor 2025'in tanıtımında, Ayşe ve Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği konsey gündemde. Ayşe'nin sakat bir şekilde konseye katıldığı bu bölümde, yarışmacının durumu oldukça merak konusu oldu. Ayşe'nin ayağından sakatlandığı ortaya çıktı ve koltuk değnekleriyle konseyde yer aldı.

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AYŞE YÜKSEL SURVIVOR'DAN AYRILIYOR MU?

Ayşe'nin sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili önemli bir açıklama, Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, Ayşe'ye ''Sakatlıklara nasıl baktığımızı biliyorsun'' diyerek, ardından can alıcı sorusunu yöneltti: ''Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?''

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Ayşe bu soruyu duyunca resmen yıkıldı ve mimikleri de dikkat çekti.

Ayşe'nin bu soruya vereceği yanıt ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Yüksel
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