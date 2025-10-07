Ekrana dönmek için gün sayıyor! Afra Saraçoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Şimdilerde yeni projesi 'A.B.İ.' ile ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu son pozlarıyla dikkat çekti.

Ayna karşısında poz veren Saraçoğlu'nun kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'her hali güzel', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu, son olarak Paris Moda Haftası’nda ortaya çıkmış ve dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak defileye katılmıştı.