Ekrana dönmeye hazırlanıyor! Burçin Terzioğlu'nun son pozlarına beğeni yağdı

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Burçin Terzioğlu şimdilerde yeni projesi 'Güzelkoy' ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni proje öncesi peş peşe pozlar veren ünlü ismin son karelerine beğeni yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Burçin Terzioğlu 'Güzelkoy' projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yeni projesi için sete çıkmadan önce peş peşe pozlar veren ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti.

Burçin Terzioğlu'nun 'Basit keyifler en iyisidir' notu ile yayınladığı kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Terzioğlu'na sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.

