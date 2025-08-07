Ekrana dönmeye hazırlanıyor! Burçin Terzioğlu'nun son pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Burçin Terzioğlu 'Güzelkoy' projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yeni projesi için sete çıkmadan önce peş peşe pozlar veren ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti.

Burçin Terzioğlu'nun 'Basit keyifler en iyisidir' notu ile yayınladığı kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Terzioğlu'na sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.