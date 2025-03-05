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  4. Ekranı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin önce zayıfladı sonra saçlarını kaybetti! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Ekranı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin önce zayıfladı sonra saçlarını kaybetti! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 08:29
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Ekranların sevilen sunucularından Nursel Ergin gündüz kuşağının ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta'yı bir anda bırakmış ve ortalardan kaybolmuştu. Bir süre gözlerden uzak kalan Nursel Ergin'in 8 aydır 2 kanserle birden mücadele ettiği ortaya çıktı. em rahim kanseri hem de meme kanserine yakalanan Nursel Ergin önce zayıfladı sonra da saçlarını kaybetti. Yaşadığı süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Ekranı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin önce zayıfladı sonra saçlarını kaybetti! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu.

Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, bir süredir ortalarda görünmedi. Ünlü sunucunun 8 aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen ünlü isim, hastalığını öğrendiği anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

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Sosyal medyada yayın açan Nursel Ergin gözyaşları içinde şunları dile getirdi;

"Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor"

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''BOŞANMAMIZA NEDEN OLDU''

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Ergin, açıklamalarının devamında "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin" diyen Ergin, "Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde… Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu. İlk doğru yaptığım şey işimi bırakmak oldu" ifadelerini kullandı.

''ŞU AN 42 KİLOYUM''

Nursel Ergin, canlı yayındaki açıklamalarına "Ben ‘bundan ne öğrenmeliyim’ diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum. Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin. Enerjinizi kim düşürüyorsa, onlardan uzaklaşmanız gereken bir dönem bu dönem. O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki… O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim. Kendimden bile ama sonra beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu. Çocukluk fotoğraflarım benim ayağa kalkmamı sağladı. Asıl yalnız, çaresiz olan bu çocuktu. O çocuğa sahip çıkmam gerektiğini düşündüm. Çok küçük yaşta anne oldum ben. Daha 18 yaşımdaydım, ‘nasıl iyi anne olurum’ hep bunu gözlemledim, etrafımdaki iyi anneleri taklit ettim" sözleriyle devam etti.

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''HER GÜN AĞLIYORDUM''

Ünlü sunucu, "Bir tek sağlığımla ilgili sınanmamıştım. Şükürler olsun Allah’a beni hep doğruya, güzele yönlendiriyor. Saçımı ilk kazıdığımda hiç kimseye göstermedim, utandım ama sonra yeniden doğuyormuşum gibi kabullendim. Kendimi bir bebek gibi gördüm ve o çocuğun annesi bendim. İlk başlarda birilerini suçladım bunu yapmak en kolayı, zor olanı seçin ve kendinizi sorgulayın. Üç yıl boyunca her gün işe giderken ağlıyordum ben aynı zamanda evliliğim çatırdadı. O kadar gözüm hiçbir şey görmüyordum ki herkesle ilişkim bozuldu. Sadece köpeğimin iyi geldiğini düşündüm, Allah’a sığındım. Bu sizin başınıza gelen bir şey, bunu kimse anlayamaz. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Öyle günler olacak ki her şeyden vazgeçeceksiniz ama bunlar geçici… Hayat motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Kendimle hayatımda bir kez daha gurur duydum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
nursel ergin
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