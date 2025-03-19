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  4. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Reynmen 'çok tepkiliyim' diyerek patladı! "Dün Ümit Özdağ alındı faşist dediniz..."

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Reynmen 'çok tepkiliyim' diyerek patladı! "Dün Ümit Özdağ alındı faşist dediniz..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 15:11
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar ardından sosyal medya uygulamalarında da erişim sorunu yaşanırken Reynmen çileden çıktı. Reynmen'in Ümit Özdağ örneği ve ifadeleri dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Reynmen 'çok tepkiliyim' diyerek patladı! "Dün Ümit Özdağ alındı faşist dediniz..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. 106 kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş., ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da aynı saatlerde gözaltına alındı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medya uygulamalarında da erişim sorunları yaşandı. Sosyal medya gözaltı haberlerini konuşurken Reynmen isyan etti.

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"HERKESE HER YAŞADIĞINI HAK GÖRDÜNÜZ"

Hepiniz o anonim hesaplarınızın arkasına saklanarak konuşanlarla ya t..ak geçtiniz ya da susturdunuz. Şimdi de aynı hesapların arkasına saklanarak milleti konuşsun diye gazlıyorsunuz. Dün konuştuk, anlamadınız, bugün konuşsak neyi değiştireceksiniz? Dün Ümit Özdağ alındı faşist dediniz, bugün Ekrem İmamoğlu alınınca "hak etti" dediniz."

"Anlatamadık, hukuksuzluğa karşı konuşmanız gerektiğini. Herkese her yaşadığını hak gördünüz. Bugün konuşursam ve içeri alındığımda, bana da "işi o değildi, iyi oldu" diyeceksiniz. Konuşup da ülkesinin bekasını düşünen kime sahip çıktınız ki siz?" diyen Reymen devamında şu ifadeleri kullandı:

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"ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞAMAZ OLDU"

"Tartışmamız gereken konulardan, b.ku eşeleyerek o kadar uzaklaştırdınız ki bizi, bugün kimi ve neyi savunmamız gerektiğini bilemez olduk. Sonra yine sizin tarafınızdan apolitik olduk. Bu ülkede kimse sizin zannettiğiniz kadar apolitik değil. Olamaz da. Sadece artık etliye sütlüye karışamaz oldu. Suçlu aramayın, sağda da solda da suçlu biziz. Allah sonumuzu hayır etsin. Önceden tüm uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yetiyordu, şimdi uyananın kafasına kürekle vurup bayıltılıyor. Önceden her şey daha ahlaklıymış. Üzgünüm. Çok tepkiliyim. Aşırı."

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Daha başlamadan gündem oldu! Her sahnesi çok konuşuldu Daha başlamadan gündem oldu! Her sahnesi çok konuşuldu
Anahtar Kelimeler:
Reynmen
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