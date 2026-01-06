MAGAZİN

Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıkmıştı! Ünlü yapımcı Timur Savcı'nın uyuşturucu testi sonucu çıktı

Ünlü yapımcı Timur Savcı, spiker Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Timur Savcı'nın gözaltına alındığı 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örneklerinin incelemesi tamamlandı. Savcı'nın uyuşturucu testi sonucu çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı kan ve saç örnekleri alınarak serbest bırakılmıştı.

Timur Savcı'nın gözaltına alındığı 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örneklerinin incelemesi tamamlandı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Timur Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu. Timur'un, 9 mililitre kan, 4 santimetrelik de bir saç örneği verdiği öğrenildi. Numuneler Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından alındı.

Kan örneklerinde LCHRMS ile kontrole tabi maddelerin analizi detaylı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Kanda, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeye rastlanmadı. Saçta ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olan kokain maddesinin bulunduğu raporda vurgulandı.

Söz konusu rapor soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Timur'la ilgili soruşturmanın hali hazırda devam ettiği öğrenildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

25 Ekim 2024'te Ela Rümeysa Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlenmişti. Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girmişti.

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

Mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi sonrasında yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna el konulmuş, yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ela Rümeysa Cebeci Timur Savcı
En Çok Aranan Haberler

