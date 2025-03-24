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Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Ben hâlâ “Her şey çok güzel olacak” diyenlerdenim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ardından Elçin Sangu da sessizliğini bozdu. Oyuncu sosyal medyadan açıklama yaptı.

Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Ben hâlâ “Her şey çok güzel olacak” diyenlerdenim
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı, "terör" soruşturmasında ise serbest bırakıldı.

Tutuklu yargılanacak olan İmamoğlu, eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nun yanı sıra Medya A.Ş Yönetim Kurulu Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas da dahil birçok bürokrat ve iş insanı tutuklandı.

Yaşananlara tepkiler sürerken oyuncu Elçin Sangu da günler sonra sessizliğini bozdu. Elçin Sangu sosyal medyada bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

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"Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler…
Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler.
Ben hâlâ “Her şey çok güzel olacak” diyenlerdenim."

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Elçin Sangu'nun paylaşımı 33 bin beğeni aldı.

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