Elvin Levinler ağız içi masajıyla gündemde! Sosyal medya onu konuştu

Oyunculuk kariyernin yanı sıra sosyal medyada sağlıklı yaşam, beslenme ve kişisel bakım üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Elvin Levinler, bu defa ağız içi masajıyla gündeme geldi. Levinler'in yüz kaslarını gevşetmeye ve gençleşmeye yardımcı olduğu belirtilen ağız içi masajını denediği anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Elvin Levinler, özellikle "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle tanınmış ve sonrasında birçok projede yer almıştı.

Şimdilerde ise yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Elvin Levinler ağız içi masasıyla dikkat çekti.

Ünlü isim, yüz kaslarını rahatlatmayı amaçlayan ağız içi masajı yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Levinler’in takipçileriyle paylaştığı videoda, uzman bir uygulayıcı tarafından ağız içinden yapılan bu özel masaj tekniği yer aldı.

Yüz estetiği ve rahatlama amacıyla tercih edilen bu alternatif teknik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Elvin Levinler'in bu anlarına; 'ne saçma', 'para olunca neye harcayacaklarını bilmiyorlar', 'bu kadarı normal mi?' gibi yorumlar yapıldı.

