Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 'Fuhuşa aracılık etmedim' Dikkat çeken Riva detayı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Müftüoğlu, "Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılığın ev hapsi talebine karşın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getiren Müftüoğlu, kendisiyle ilgili iddiaları reddetti. Müftüoğlu, uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.

Kimseden tanıştırma veya fuhuşa aracılık yaparak para almadığını dile getiren Müftüoğlu, "Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır" dedi.

Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktardı:

"Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum. Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

Emel Müftüoğlu
