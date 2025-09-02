MAGAZİN

Emily Atack açık açık söyledi! Sette taciz itirafı gündem oldu

İngiliz oyuncu Emily Atack, kariyeri boyunca televizyon ve film projelerinde çalışırken cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu, 2008 yılında The Inbetweeners dizisiyle ün kazanmıştı. Atack, artık bu konuyu bir belgesel aracılığıyla daha geniş kitlelere taşımak istediğini söyledi.

Emily Atack son projelerinden biri olan ve birçok cinsel sahne içeren Disney+ dizisi Rivals setine dair açıklamalar yaparken önemli bir itirafta bulundu. Daha önce rol aldığı pek çok dizi setinde cinsel tacize uğradığını ifade eden oyuncu yeni dizisinde “intimacy coordinator” yani sahne yakınlık koordinatörlerinin kullanımını oldukça olumlu bulduğunu belirtti.

Bu uygulamanın oyuncuların kendilerini daha rahat hissetmesine ve setlerde davranışların olumlu yönde değişmesine katkı sağladığını söyledi. Atack, Radio Times’a verdiği röportajda şunları ifade etti:

"Intimacy coordinator’lar, kendinizi rahatsız hissettiğinizde destek olmak için oradalar, ister erkek olun ister kadın. Bazı insanlar buna gözlerini devirdi ve 'Bana gerek yok' diyorlar. Bunun arkasında bir savunmacılık var. "Kariyerim boyunca iş yerinde, setlerde ya da çekim sonrası partilerde cinsel tacize uğradım. MeToo hareketinden sonra ise insanlar artık dinliyor ve setlerde davranışların değişmesi gerektiği görülüyor."

RIVALS SETİNİ ÖVDÜ

Emily Atack, Rivals dizisinin setinde kendisini daha güvende hissettiğini belirtti:

"Rivals ekibiyle çok gurur duyuyorum çünkü hayatım boyunca her zaman güvende hissetmedim ve burada birbirimize çok saygılıyız. Birçok cinsel sahne çekiyoruz ve iyi bir şekilde korunuyoruz. Bu gerçekten olumlu bir deneyim."

Oyuncu, 2023 yılında çevrimiçi cinsel tacizi konu alan BBC Two belgeseli Emily Atack: Asking For It’in başarısının ardından, sahne yakınlık koordinatörlerinin rolünü inceleyen yeni bir TV projesi üzerinde görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

