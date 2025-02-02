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Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins taşıcıyı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 07:46
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Emily in Paris dizisiyle gündemde olan Lily Collins ile yönetmen eşi Charlie McDowell taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu. Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins sosyal medyada gündemde.

Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins taşıcıyı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Oyuncu Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten bebek müjdesi geldi.

Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ile Charlie McDowell, ilk bebeklerine kavuştu. Çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda, bebeklerinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve ona Tove Jane adını verdiklerini duyurdu.

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Collins ve McDowell, minik kızlarına duydukları sevgiyi, "Muhteşem taşıyıcı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" şeklinde ifade etti.

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NEDEN TOVE ADINI VERDİ?

Ünlü çiftin minik kızlarına verdikleri isimle ilgili bir ayrıntı ise dikkat çekti. Şimdilerde Tove Jansson'un kitabının uyarlaması olacak olan The Summer Book adlı film üzerine çalışan Charlie McDowell, bebeğinin isminin "Tove" kısmını ünlü Fin yazar Tove Jansson'dan ilham alarak koydu.

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Anahtar Kelimeler:
bebek
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