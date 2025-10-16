Emily Ratajkowski ilk kez Victoria’s Secret podyumunda! Hayranlarından mesaj yağdı

Victoria’s Secret şovu 6 yıl sonra döndü ve moda dünyasına damgasını vurdu. Pek çok ünlü modelin yer aldığı şovda bu yıl şaşırtan bir isim daha vardı. Emily Ratajkowski, markanın altı yıllık aranın ardından geri döndüğü ikinci defilesi olan 2025 Victoria’s Secret Fashion Show’da ilk kez podyuma çıkarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

34 yaşındaki güzel yıldız Emily’nin görkemli çıkışı hem salondaki izleyicileri hem de sosyal medyadaki hayranlarını büyüledi. Instagram hesabından paylaştığı yürüyüş videosu dakikalar içinde milyonlarca kez izlendi.

Ünlü komedyen Ziwe, gönderiye “Bu topluluk için büyük bir olay!” yorumunu yaparken, bir takipçisi “Seni orada görmek hep hayalimdi” sözleriyle heyecanını paylaştı.

Geleneksel melek kanatları yerine Emily, sırtında ışıltılı pullarla süslenmiş dev pembe orkide yaprakları taşıdı. Bu zarif çiçek formu, modele adeta özel olarak tasarlanmış gibiydi.

Ratajkowski, pembe dantelli sütyen ve yüksek belli tanga takımıyla sahneye çıktı. Balon sakızı tonlarındaki iç çamaşırı takımı, modelin fit fiziğini ve düz karın kaslarını ön plana çıkardı.