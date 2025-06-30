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Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı

Emine Ün, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı. Ünlü ismin plaj stili ve fit hali dikkat çekti.

Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı "Canısı" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündemde.

Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile sosyal medyada sık sık paylaştığı karelerle dikkat çeken Emine Ün, yaz tatili için yine Bodrum'u tercih etti.

Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere yansıyan Ün, fit görünümüyle dikkat çekti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

![Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/20487665/Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1200xauto.jpg)

47 yaşındaki Emine Ün’ün Bodrum tatilinden karelere "Yıllara meydan okuyan güzellik", "hiç değişmemiş" gibi yorumlar geldi.

![3803207_e3c5Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 15b58a2b5Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 134e68cd5Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 13f72fee6e](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2048767Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1/Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1200xauto.jpg)

ESKİ EŞİ VE KARDEŞİ AŞK YAŞADI

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 20Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 12'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 202Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1'de boşanan Emine Ün, bir süre Ayk Karakulakyan ile aşk yaşamıştı.

![Ekran görüntüsü 2025-06-30 Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 107Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 12](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/20487674/Emine ün Bodrum'da tatilde! Fit haline bir bakan bir daha baktı 1200xauto.jpg)
Geçtiğimiz yıllarda eski eşi ve kardeşi Mine Ün'ün yasak aşkıyla sarsılan Ün o dönem gündem olmuştu.

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Emine Ün
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