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Emrah'ın oğlu babasının şarkısını söyledi! Görenler "Sesi de tipi de aynı" dedi

Küçük Emrah olarak tanınan Emrah Erdoğan’ın oğlu Elyesa son haliyle gündeme geldi. Elyesa babası Emrah’ın yeni şarkısını tek başına seslendirdi. Emrah'ın oğlunu görenler "Tıpkı babası" dedi.

Emrah'ın oğlu babasının şarkısını söyledi! Görenler "Sesi de tipi de aynı" dedi
Kubra Akalın

Sibel Kirer ile 2014 yılında nikâh masasına oturan Emrah'ın 2 çocuğu olmuştu. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ancak çift zaman zaman çocuklarını da sosyal medyada paylaşıyor.

Daha önce babasıyla sahneye çıkan Elyesa'yı bu sefer annesi paylaştı.

Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan, arabada babasının yeni şarkısını seslendiren oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcının oğlunun sesini dinleyenler 'babasının oğlu' demekten kendini alamadı. Sosyal medyada "Sesi de tipi de aynı babası" yorumları yağdı.

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Özel hayatının yanı sıra servetiyle de sık sık gündeme gelen Emrah'ın geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkmıştı.

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Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı. Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

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emrah
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