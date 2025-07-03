Emre Altuğ'un partneriyle aynı dondurmayı yaladığı klip tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı! ''Hiç hoş değil''

Son olarak Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ dizinin final yapmasıyla birlikte sahne çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Mirkelam ile birlikte 'En Gerçeği' isimli bir şarkıyı seslendiren Emre Altuğ yaza damga vurabilmek için yeni şarkısına bir de klip çekti.

TEPKİ YAĞDI

Ünlü ismin yaz temalı klibi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Altuğ'un klipte partneriyle birlikte aynı dondurmayı yaladığı anlar tepki çekti.

Emre Altuğ'un klip görüntülerine; 'Hiç hoş değil', 'Bu klip senaryosunu kim yazıyor çok merak ediyorum gereksiz', 'Şarkıyı dinlemeye gerek yok klipten kaybettin zaten', 'Çocuklar izliyor lütfen ama utandım', 'Oysa çok güzel bir çizginiz vardı sizin' gibi yorumlar yapıldı.