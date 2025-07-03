MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emre Altuğ'un partneriyle aynı dondurmayı yaladığı klip tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı! ''Hiç hoş değil''

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Orhan' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emre Altuğ yazın gelmesiyle birlikte yeni şarkısı için çalışmalara başladı. Altuğ, Mirkelam ile birlikte 'En Gerçeği' isimli bir şarkıyı seslendirdi. Ünlü ismin şarkısının klibindeki görüntüler kısa sürede tepki çekti.

Emre Altuğ'un partneriyle aynı dondurmayı yaladığı klip tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı! ''Hiç hoş değil''
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ dizinin final yapmasıyla birlikte sahne çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Mirkelam ile birlikte 'En Gerçeği' isimli bir şarkıyı seslendiren Emre Altuğ yaza damga vurabilmek için yeni şarkısına bir de klip çekti.

Emre Altuğ un partneriyle aynı dondurmayı yaladığı klip tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı! Hiç hoş değil 1

TEPKİ YAĞDI

Ünlü ismin yaz temalı klibi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Altuğ'un klipte partneriyle birlikte aynı dondurmayı yaladığı anlar tepki çekti.

Emre Altuğ un partneriyle aynı dondurmayı yaladığı klip tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı! Hiç hoş değil 2

Emre Altuğ'un klip görüntülerine; 'Hiç hoş değil', 'Bu klip senaryosunu kim yazıyor çok merak ediyorum gereksiz', 'Şarkıyı dinlemeye gerek yok klipten kaybettin zaten', 'Çocuklar izliyor lütfen ama utandım', 'Oysa çok güzel bir çizginiz vardı sizin' gibi yorumlar yapıldı.

Emre Altuğ un partneriyle aynı dondurmayı yaladığı klip tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı! Hiç hoş değil 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizinin fişi çekildi! Başroller arasında kriz çıktı Fenomen dizinin fişi çekildi! Başroller arasında kriz çıktı
Sevgilisi pozlarıyla dikkat çekti! Yaşı merak edildiSevgilisi pozlarıyla dikkat çekti! Yaşı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Bursa’da ‘yok artık’ dedirten olay! Savcıyı görebilmek için yeğenini öldürdü

Bursa’da ‘yok artık’ dedirten olay! Savcıyı görebilmek için yeğenini öldürdü

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme'deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme'deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.