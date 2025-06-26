Emre Altuğ'un sevgilisi varmış! İtiraf etti: ‘Görüntülenmek istemiyorum'

Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya geliyor. İkilinin özel hayatı da gündeme geliyor ve merak ediliyor.

Çağla Şıkel aşk hayatını gözler önünde yaşasa da Emre Altuğ bu konuda daha çekingen. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Emre Altuğ sevgilisi olduğunu itiraf etti.

Ünlü şarkıcı, “Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum" diyerek sevgilisini şu sözlerle anlattı:

"Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum."

"NAFAKA ÖDEMİYORUM"

Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde de nafaka ödemediğini söylemişti. Altuğ Altuğ, “Ben nafaka ödemiyorum, çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz” demişti.