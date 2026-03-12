MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taciz iddiaları gündem oldu İlişki Testi'nden kovuldu! Mesut Süre kararını verdi

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimler hakkında patlayan taciz iddialarına bir yenisi eklenmiş ve komedyen Mesut Süre hakkında da iddialar gündeme gelmişti. Peş peşe gelen iddiaların ardından Süre, İlişki Testi programından kovulmuştu. Uzun zamandır sessizliğini koruyan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

Taciz iddiaları gündem oldu İlişki Testi'nden kovuldu! Mesut Süre kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiaları, medya ve eğlence dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaların ardından Mesut Süre yıllardır sunduğu İlişki Testi'nden kovulmuştu. Yapımcı şirket, Süre ile bir daha çalışmayacaklarını duyurmuş ve programın iptal edildiği açıklamıştı.

Taciz iddiaları gündem oldu İlişki Testi nden kovuldu! Mesut Süre kararını verdi 1

Tartışmaların büyümesi üzerine Mesut Süre sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Ünlü komedyen, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçek dışı olduğunu savunmuş ve paylaşımların “ifşa değil, itibar suikastı” olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Taciz iddiaları gündem oldu İlişki Testi nden kovuldu! Mesut Süre kararını verdi 2

KARARINI VERDİ

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü isim şimdi kararını verdi ve Rabarba isimli radyo programını devam ettirdiğini açıkladı. Süre, ayrıca Meksika Açmazı turnesinin başladığını duyurdu.

Taciz iddiaları gündem oldu İlişki Testi nden kovuldu! Mesut Süre kararını verdi 3

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli olduHasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldıDilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mesut Süre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.