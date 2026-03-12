Taciz iddiaları gündem oldu İlişki Testi'nden kovuldu! Mesut Süre kararını verdi

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiaları, medya ve eğlence dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaların ardından Mesut Süre yıllardır sunduğu İlişki Testi'nden kovulmuştu. Yapımcı şirket, Süre ile bir daha çalışmayacaklarını duyurmuş ve programın iptal edildiği açıklamıştı.

Tartışmaların büyümesi üzerine Mesut Süre sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Ünlü komedyen, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçek dışı olduğunu savunmuş ve paylaşımların “ifşa değil, itibar suikastı” olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

KARARINI VERDİ

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü isim şimdi kararını verdi ve Rabarba isimli radyo programını devam ettirdiğini açıkladı. Süre, ayrıca Meksika Açmazı turnesinin başladığını duyurdu.