‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi! İbrahim Çelikkol'a övgü yağdı

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Gaddar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çelikkol, Arap sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan DIAFA (Distinctive International Arab Festivals Awards) 2025’te büyük bir başarıya imza attı.

25-26 Kasım tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen törenin yıldızı olan Çelikkol, “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

ÖVGÜ TOPLADI

Kırmızı halıda siyah smokiniyle göz dolduran yakışıklı oyuncu, doğal duruşu ve karizmatik gülümsemesiyle övgü topladı. Ünlü isme; 'çok yakışıklı', 'karizmatik bir adam' gibi yorumlar yapıldı.

Yoğun set takvimi arasında Dubai’ye giden oyuncu, ödülünü aldıktan hemen sonra aynı gece Türkiye’ye dönerek Aslı Enver ile başrolü paylaştığı Ayna dizisinin çekimlerine devam etti.

Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Natali Yarcan ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.