'En lüks otellerde kaldık' dedi ama yine de yurt dışı tatilini beğenmedi! Yeliz Yeşilmen'in açıklamaları gündem oldu

Column 1 Column 2 Column 3 Text Text Text

Ünlü tatil yerlerinin başında gelen Bodrum bu sene de cep yakmaya devam ediyor. Herkesin fiyatlardan isyan ettiği Bodrum'dan kimse vazgeçemiyor.

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Yeliz Yeşilmen çıktığı Amerika tatilinden hiç memnun kalmadığını anlattı.

Yeşilmen; 'Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi...' diyerek isyan etti.

BODRUM ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Yeşilmen geçtiğimiz sene Bodrum çıkışıyla gündem olmuştu. Yeşilmen 'Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' demişti.