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  4. En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor tülden gömleğinin düğmelerini açık bıraktı! İddialı tarzı olay oldu

En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor tülden gömleğinin düğmelerini açık bıraktı! İddialı tarzı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 10:34
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Dünyaca ünlü şarkıcı Teyana Taylor, 2021 yılında erkek dergisi Maxim tarafından en seksi kadın seçilmişti. İddialı ve cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiren Taylor bu defa katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çekti. Teyana Taylor tülden gömleğinin düğmelerini açık bırakınca adeta olay oldu.

En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor tülden gömleğinin düğmelerini açık bıraktı! İddialı tarzı olay oldu

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti. Bu unvan ile dikkatleri üzerine bir kez daha toplayan Taylor şimdilerde iddialı seçimleriyle konuşuluyor.

Her giydiği, her açıklaması ve her adımı olay olan ünlü isim son olarak katıldığı özel bir gecedeki cesur tarzı ile sosyal medyayı salladı.

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Teyana Taylor, siyah bir takım elbise içine puantiyeli tülden bir gömlek giydi. Gömleğinin düğmelerini açıkta bırakan Teyana Taylor bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

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YORUM YAĞDI

Saçlarını ise gold takılarla toplayan Teyana Taylor geceden karelerini sosyal medyada peş peşe yayınladı.

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Ünlü isme; 'yine harikasın', 'çok iddialı', 'yine cesur', 'her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Teyana Taylor
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