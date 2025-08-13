MAGAZİN

'En seksi kadınlar' listesinde yer almıştı! Candan Erçetin isyan etti! 'Büyük utanç duydum'

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan ünlü isim 'En seksi kadınlar' listesinde yer alışını anlattı.

Öznur Yaslı İkier

Güçlü sesi, sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesi olan ünlü şarkıcı Candan Erçetin bir süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Ayvalı Köyü'nde 3 dönüm arazi üzerinde çiftlik kuran ünlü isim bu defa Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu.

'BÜYÜK UTANÇ DUYDUM'

Candan Erçetin, katıldığı bir programda yıllar önce "Türkiye'nin en seksi kadınları" listesinde yer aldığını ve bundan büyük utanç duyduğunu dile getirdi.

Erçetin, "Yıllarca müziğe ve eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp" diye konuştu.

Listeye kendi rızası dışında dahil edildiğini söyleyen Erçetin, "Utanacağım şeyler yapmam. O haber benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum.

Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum. Ama bunlar o dönemki magazincilerin, parasını kazanabilmek için başkasının üstünden geçinmeleriydi. Bunlar korkunç şeyler" dedi.

Erçetin, bu olayın kariyerinde yaşadığı tek olumsuzluk olmadığını da belirterek, "Magazin basınıyla çok maceramız var. Tanımadığım insanlarla birlikte olmamdan tut, dolu konserlerin boş geçtiği manşetlere kadar… Hepsiyle mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Candan Erçetin
