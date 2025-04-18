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Enflasyon onları da vurdu... Asena Tuğal ve Ekin Türkmen tatil için bakın nereyi seçiyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatili planları gündeme gelmeye başladı. Nişantaşı'nda görüntülenen Asena Tuğal ile Ekin Türkmen artık tatil tercihlerinin değiştiğini ve özel mekanların pahalı plajları yerine halk plajları tercih ettiklerini söylediler.

Enflasyon onları da vurdu... Asena Tuğal ve Ekin Türkmen tatil için bakın nereyi seçiyor
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Asena Tuğal ile Ekin Türkmen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Türkmen; "Hava güzel diye oturmak istedik. Arada buluşuyoruz zaten buralarda... Biz yakın arkadaşız, en son geçen hafta da görüşmüştük" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Asena Tuğal ile Ekin Türkmen yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planlarıyla ilgili tatil bölgesi tercihleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

TATİL TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Ünlü isimler özel mekânların plajlarının pahalılığından yana dert yandı ve artık halk plajlarını tercih ettiklerini dile getirdiler.

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Ekin Türkmen, bu konuda; "Yıllardır gidemedim, bu sene artık Gümüşlük'e gitmek istiyorum. Çeşme'ye hiç gitmiyorum. Zaten mekânların plajları çok pahalı, giriş ücretleri çok yüksek. Kur üzerinden... Ben vermem o kadar paraları. Tercih etmiyorum oraları. Urla'ya gidiyorum." dedi.

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"PARALI PLAJ OLAYINA KARŞIYIM"

Tatil bölgesi olarak İzmir'i tercih ettiğini söyleyen Asena Tuğal ise "Ben İzmir'e gidiyorum, ailem de orada... Oradan başka bir yere gitmiyorum ama ben her zaman kamuya açık alanları tercih ediyorum. Paralı plaj olayına karşıyım. Halkın denize gireceği yerlerin istila edilmesi durumunun karşısındayım. En güzeli halk plajı zaten, temiz yerler de var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Türkmen tatil
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