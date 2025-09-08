Engin Polat evden kovmuştu... Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti! Zor ayırmışlar

Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu söyleyen Dilan Polat, yardımcısı ve kuaförüyle beraber soluğu ablası Sıla Doğu'nun evinde almıştı. Dilan Polat kocasını kızdırmak için elinden geleni yaptı. Galatasaray formasıyla paylaşımları ve mesajlaşmaları ile gündeme gelen Dilan Polat durmuyor.

Kocasını affetmeyen Dilan Polat evden kovulduğu o anlarda neler yaşandığını da paylaştı.

Evinden kovulduğu güne ait kamera görüntülerini çıkaran Dilan Polat kocası Engin Polat ile birbirine girdi. O anlarda evdeki insanlar çifti zor tuttu.

Dilan Polat geçtiğimiz günlerde "Boşanıyorum senden avukatını ara" diyerek Engin Polat'a tepki göstermişti. Ancak Dilan Polat geçtiğimiz gün Engin Polat'ın ısrarlarına dayanamadı ve evine döndü. Dilan Polat boşanmaktan da vazgeçti.

Dilan Polat ve Engin Polat söylenen onca sözü unutarak yeniden kalpli paylaşımlarda bulundu.