Evden kovulan Dilan Polat kocası Engin Polat ile mesajlarını ifşa etti! "Kertenkeleye benziyorsun"

Engin Polat'ın evden kovduğu Dilan Polat'ın sinirleri yatışmıyor. Dilan Polat son olarak kocasının kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek "Bensiz kertenkeleye benziyorsun" dedi.

Kubra Akalın

Dilan Polat ve Engin Polat çifti yine gündem olmayı başardı. Dilan Polat sosyal medyadaki son paylaşımlarında adeta ateş püskürdü. Peş peşe açıklamalar yapan Polat, 'Engin beni evden kovdu' dedi.

Soluğu kardeşi Sıla Doğu’nun yanında alan Dilan Polat, sosyal medyada peş peşe açıklamalar yaptı. “3. çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin? Hadi, yolun açık olsun canım senin!” diyen Dilan Polat bu sefer de kocasıyla mesajlarını ifşa etti.

Engin Polat karısına "Eve dön" deyince aldığı yanıtla şaşırdı.
Evden kovulan Dilan Polat kocası Engin Polat ile mesajlarını ifşa etti! "Kertenkeleye benziyorsun" 1

"BOŞANIYORUM SENDEN"

Dilan Polat sinirlerine hakim olamayarak "Benimle güzelsin bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin" dedi.

Evden kovulan Dilan Polat kocası Engin Polat ile mesajlarını ifşa etti! "Kertenkeleye benziyorsun" 2

Dilan Polat daha sonra ise "Boşanıyorum senden avukatını ara" diyerek Engin Polat'a tepki gösterdi.
Evden kovulan Dilan Polat kocası Engin Polat ile mesajlarını ifşa etti! "Kertenkeleye benziyorsun" 3

Evden kovulan Dilan Polat kocası Engin Polat ile mesajlarını ifşa etti! "Kertenkeleye benziyorsun" 4

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
