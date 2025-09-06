Evden kovulan Dilan Polat kocası Engin Polat ile mesajlarını ifşa etti! "Kertenkeleye benziyorsun"

Dilan Polat ve Engin Polat çifti yine gündem olmayı başardı. Dilan Polat sosyal medyadaki son paylaşımlarında adeta ateş püskürdü. Peş peşe açıklamalar yapan Polat, 'Engin beni evden kovdu' dedi.

Soluğu kardeşi Sıla Doğu’nun yanında alan Dilan Polat, sosyal medyada peş peşe açıklamalar yaptı. “3. çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin? Hadi, yolun açık olsun canım senin!” diyen Dilan Polat bu sefer de kocasıyla mesajlarını ifşa etti.

Engin Polat karısına "Eve dön" deyince aldığı yanıtla şaşırdı.



"BOŞANIYORUM SENDEN"

Dilan Polat sinirlerine hakim olamayarak "Benimle güzelsin bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin" dedi.

Dilan Polat daha sonra ise "Boşanıyorum senden avukatını ara" diyerek Engin Polat'a tepki gösterdi.

