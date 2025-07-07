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"Eniştem" dediği Sinan Akçıl ile aşkını ilan etmişti! Ece Erken'in o hamlesi kafa karıştırdı

Magazin dünyası, Ece Erken’in bir dönem “Enişte” dediği Sinan Akçıl’la el ele görüntülenmesiyle çalkalandı. Geçmişte Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dost olan Erken’in bu beklenmedik aşkı, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de tepki topladı. Son olarak Ece Erken öyle bir hamle yaptı ki, 'ayrıldılar mı?' olarak yorumlandı. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Ece Erken’in, bir dönem “Enişte” diye hitap ettiği Sinan Akçıl’la el ele görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Samsun Havalimanı’nda yakalanan ikili, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

"Eniştem" dediği Sinan Akçıl ile aşkını ilan etmişti! Ece Erken in o hamlesi kafa karıştırdı 1

Erken’in, Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dostluğu, bu aşkın daha da dikkat çekmesine neden oldu.

GEÇMİŞ YENİDEN GÜNDEMDE: "ENİŞTE" HİKAYESİ

Magazin arşivleri, Ece Erken’in yıllar önce Burcu Kıratlı ile olan yakın arkadaşlığını ve Akçıl’a “Enişte” diye seslendiği anları yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu durum, yeni bir aşk haberinden çok, eski dostlukların ve geçmişin konuşulmasına neden oldu.

"Eniştem" dediği Sinan Akçıl ile aşkını ilan etmişti! Ece Erken in o hamlesi kafa karıştırdı 2

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER VE ERKEN’İN İSYANI

İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ikili, özellikle Erken’in Kıratlı ile olan geçmiş dostluğu nedeniyle yoğun tepki aldı. Ece Erken, tepkilere karşı sosyal medyada “Bırakın mutlu olayım”
diyerek aşkını savundu.

"Eniştem" dediği Sinan Akçıl ile aşkını ilan etmişti! Ece Erken in o hamlesi kafa karıştırdı 3

ERKEN'İN O HAMLESİ 'AYRILDILAR MI?' SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİ!

Son olarak bu aşk için 'ayrıldılar mı?' iddiası gündeme geldi. Dün akşam Ece Erken’in Sinan Akçıl’ı sosyal medyada takipten çıkardığı fark edildi. Kısa süre sonra Akçıl da Erken’i takipten çıkardı. İkiliden resmi bir açıklama gelmese de bu hareketler, 'ilişkileri bitti mi?' şeklinde yorumlandı ve merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Ece Erken Sinan Akçıl
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