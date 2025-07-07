"Eniştem" dediği Sinan Akçıl ile aşkını ilan etmişti! Ece Erken'in o hamlesi kafa karıştırdı

Ece Erken’in, bir dönem “Enişte” diye hitap ettiği Sinan Akçıl’la el ele görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Samsun Havalimanı’nda yakalanan ikili, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Erken’in, Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dostluğu, bu aşkın daha da dikkat çekmesine neden oldu.

GEÇMİŞ YENİDEN GÜNDEMDE: "ENİŞTE" HİKAYESİ

Magazin arşivleri, Ece Erken’in yıllar önce Burcu Kıratlı ile olan yakın arkadaşlığını ve Akçıl’a “Enişte” diye seslendiği anları yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu durum, yeni bir aşk haberinden çok, eski dostlukların ve geçmişin konuşulmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER VE ERKEN’İN İSYANI

İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ikili, özellikle Erken’in Kıratlı ile olan geçmiş dostluğu nedeniyle yoğun tepki aldı. Ece Erken, tepkilere karşı sosyal medyada “Bırakın mutlu olayım”

diyerek aşkını savundu.

ERKEN'İN O HAMLESİ 'AYRILDILAR MI?' SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİ!

Son olarak bu aşk için 'ayrıldılar mı?' iddiası gündeme geldi. Dün akşam Ece Erken’in Sinan Akçıl’ı sosyal medyada takipten çıkardığı fark edildi. Kısa süre sonra Akçıl da Erken’i takipten çıkardı. İkiliden resmi bir açıklama gelmese de bu hareketler, 'ilişkileri bitti mi?' şeklinde yorumlandı ve merak konusu oldu.