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"Eniştem" diyordu... Ece Erken ve Sinan Akçıl el ele yakalandı

Eşinin öldürülmesi sonrası zor günler geçiren Ece Erken ekranlara bir süre önce döndü. Son olarak Ece Erken, '"Eniştem" dediği Sinan Akçıl ile havaalanında el ele yakalanarak sosyal medyaya adını yazdırdı.

"Eniştem" diyordu... Ece Erken ve Sinan Akçıl el ele yakalandı
Kubra Akalın

Magazin dünyası bu görüntüleri konuşuyor: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Ece Erken fena yakalandı. Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın yaptığı paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü.

Samsun Havaalanı'nda çekilen fotoğraf aşkı ortaya çıkardı. Bir Instagram kullanıcısının Salı gecesi saat 03:15 sularında çektiği ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, ikilinin el ele, samimi bir şekilde havaalanında olduklarını gösteriyor.

Sinan Akçıl'ın son dönemde yoğun konser temposuna rağmen Ece Erken ile sık sık bir araya geldiği, hatta bazı konserlerine Erken'in de eşlik ettiği iddia ediliyordu.

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Çiftin bu görüntülerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"ENİŞTEM" DEMİŞTİ

Erken, yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl'a, "Eniştem" diyip sarılmıştı. Ece Erken o dönem sık sık Kıratlı için, "Çok yakın arkadaşım" diyordu.

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O anlar da sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Sinan Akçıl
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utanmaz,rezillik diz boyu
Adam Enişte deme lazım olur demiş
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