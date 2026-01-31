Epstein belgelerinde ismi geçiyor! Dikkat çeken detay: Jay Z her şeyi sildi

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili milyonlarca sayfa belgeyi kamuoyuna açıkladı. Yeni yayınlanan Epstein dosyaları arasında Jay Z'nin de ismi geçiyor.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Jay Z yaşanan gelişme sonrası Instagram hesabındaki tüm gönderileri kaldırdı ve sadece dini imgelerin yer aldığı paylaşımı bıraktı.

HASTALIK KAPTI İDDİASI

Yeni paylaşılan belgeler arasında Epstein tarafından kaleme alındığı düşünülen fakat Microsoft şirketinin kurucusu ABD’li iş insanı Bill Gates’e gönderilip gönderilmediği belli olmayan taslak halindeki iki e-postada Bill Gates’in zührevi hastalık kaptığı iddiası yer almıştı.

TRUMP'IN İSMİ GEÇİYOR

Üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak yeni yayınlanan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın isminin yüzlerce defa geçtiği görülmüştü.