Epstein'in ölümüne dair tüyler ürpertici ayrıntılar! Hücresine dönmekten korkuyormuş

ABD kamuoyunu sarsan Jeffrey Epstein dosyalarından yeni detaylar çıktı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgeler, Epstein’in hapishanedeki son günlerini korku ve büyük bir psikolojik çöküş içinde geçirdiğini ortaya koydu. Belgeler aynı zamanda, ölümünün intihar mı yoksa başka bir ihtimal mi olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dosyalara göre Epstein, ilk başarısız intihar girişiminin ardından bir psikoloğa hücresine geri dönmekten korktuğunu söyledi. Bu ifade, ölümünden haftalar önce yaşadığı ruh haline dair çarpıcı bir tablo çizdi.

BOYNUNDAKİ İZLERİ HATIRLAMADI

Yayımlanan kayıtlarda, Epstein’in 23 Temmuz 2019’da saat 01.27’de, New York’taki Metropolitan Correction Center’ın Özel Barındırma Ünitesi’nde (SHU) ilk intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Bir psikoloğun değerlendirme raporunda, Epstein’in gece boyunca her 30 dakikada bir uyandığını, saat 01.00 civarında su içmek için kalktığını ve daha sonra hücresinde görevliler varken uyandığını söylediği aktarıldı.

Muayene sırasında Epstein’in, boynundaki izlerin nasıl oluştuğunu hatırlayamadığını, olaydan önceki beş gün boyunca SHU’daki gürültü nedeniyle geceleri yalnızca yaklaşık 30 dakika uyuyabildiğini ifade ettiği kaydedildi. Psikolog raporunda, Epstein’in aynı hücreye geri dönme konusunda yoğun kaygı yaşadığı da vurgulandı.

Tıbbi kayıtlara göre Epstein, boynunun alt kısmında dairesel kızarıklık, sürtünme izleri ve sol dizinde küçük bir kızarıklık nedeniyle tedavi gördü.

O dönemde Epstein’in hücre arkadaşı olan Nicholas Tartaglione, Epstein’i hayata döndürmeye çalıştığını söyledi.

Ortaya çıkan bu yeni belgeler, Jeffrey Epstein’in ölümüne dair sır perdesinin hâlâ tam olarak aralanmadığını bir kez daha gözler önüne sererken, dosyanın yankıları magazin ve dünya basınında yeniden büyümeye başladı. (Foto: CBS News / 60 Minutes)