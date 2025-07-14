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Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor

Canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu özel hayatıyla gündem oldu. Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Beşikçioğlu'nun gönlünü meslektaşı Kaan Sevi'ye kaptırdığı ortaya çıktı.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor
Öznur Yaslı İkier

Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündeme geldi. Özel hayatıyla dikkat çeken Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor 1

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor 2

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor 3

Çift, el ele fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşklarını gözler önüne serdi.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı! Yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor 4

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin'i görenler aynı yorumu yapıyorlar. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'babasının kızı', 'babasına benziyor' gibi yorumlar yapılıyor.

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Erdal Beşikçioğlu
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