Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin aşkını ilan etti! Sevgilisi ünlü oyuncu çıktı

Türk televizyonunun sevilen dizilerinden Behzat Ç ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı Kaan Sevi'ye kaptırdı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Çift, el ele fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşklarını ilan etti.

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.

KAAN SEVİ KİMDİR?

Kaan Sevi, 25 Nisan 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur.

Kaan Sevi daha önce Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte rol almıştı.