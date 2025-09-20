MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı

Canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şimdi de kızı Derin Beşikçioğlu ile gündem oldu. Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin dijital bir platformda yayınlanacak olan iddialı dizisinin kadrosuna girdi. Beşikçioğlu'nun son pozları da kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündeme geldi.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı 1

Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı 2

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan “Kaosun Anatomisi” dizisinde rol alan Derin bu projede doktor Aslı karakterine hayat verecek

Çocuk hayali oyunculuk olan Derin Beşikçi oğlu yeni projesinde canlandırdığı karakterden yola çıkarak “Hâlâ doktor olmak isterim galiba. Matematiğim kötü olduğu için yapmamıştım” diyerek esprili bir itirafta bulundu.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı 3

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.

Erdal Beşikçioğlu nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı 4

Derin Beşikçioğlu sosyal medyadaki son pozlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa terlikleri gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı... Bu defa terlikleri gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı...
Serbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Yine tacize uğradıSerbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Yine tacize uğradı

Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.