Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin iddialı dizinin kadrosunda! Son pozlarına yorum yağdı

Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızı Derin ile gündeme geldi.

Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan “Kaosun Anatomisi” dizisinde rol alan Derin bu projede doktor Aslı karakterine hayat verecek

Çocuk hayali oyunculuk olan Derin Beşikçi oğlu yeni projesinde canlandırdığı karakterden yola çıkarak “Hâlâ doktor olmak isterim galiba. Matematiğim kötü olduğu için yapmamıştım” diyerek esprili bir itirafta bulundu.

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.

Derin Beşikçioğlu sosyal medyadaki son pozlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.