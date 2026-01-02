MAGAZİN

Halit Yukay'ın ölümünde yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı

Balıkesir'de teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davada, Yukay ile son telefonda konuşan isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Halit Yukay'ın ölümünde yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı
Öznur Yaslı İkier

Balıkesir'de 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına dün başlandı.

Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Halit Yukay ın ölümünde yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı 1

Birinci kaptan C.T. ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken baskı altında ifade verdiğini ileri sürdü.

TATLITUĞ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi.

Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Halit Yukay ın ölümünde yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı 2

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Duruşmada ifadesi alınan "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin birinci kaptanı C.T, 2005 yılından beri aynı firmada kaptan olarak görev yaptığını söyledi.

Daha önce başına böyle bir olayın gelmediğini ifade eden C.T, şunları kaydetti:

“Olay günü saat 16.45'de vardiyayı teslim almaya gittim. Vardiyayı teslim aldıktan sonra cihazları kontrol ettim. Radar ve diğer cihazlarımızda bir problem yoktu. 3 gemi arka arkaya seyir halindeydik. Aramızda yaklaşık 1,5 saatlik mesafe vardı. Bu sırada herhangi bir radar veya telsizden ikaz gelmedi. Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ben hiçbir cisme çarpmadım. Emin olmak için manevra yaptığım sırada tahta parçaları gördüm. Herhangi bir kaza kanaati oluşmadı.”
C.T, manevra yaptığı için genel seyir rotasından çıktığını şirket yetkilisi A.G'ye bildirdiğini belirtti.

Halit Yukay ın ölümünde yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı 3

Kazaya ilişkin hiçbir emare ve olguyu gözlemlemediğini öne süren C.T, şöyle devam etti:

"Bir kaza olduğunu düşünmeyip yoluma devam ettim. Kocaeli'ne giderken Sahil Güvenlik gemiyi durdurdu ve Yalova'ya demirlememizi söyledi. Bunu neden istediklerini bilmiyordum. Yalova'da öğrendim. İnanmadım çünkü yaptığım kontrollerde bir bulguya rastlamadım ancak ne kadar kendimi ifade etmeye çalışsam da dinletemedim. Korktuğum gerekçesiyle kimseye haber vermeden olay yerini terk etmem söz konusu değildir. Ben çarpmayı ve gemideki boya izini görmedim ama tahta parçalarına ya da başka bir şeye çarpsak dahi bunlar da gemide boya izi bırakabilir."

Geminin ikinci kaptanı M.F.G. de olay saatinde istirahatte olduğunu dile getirdi.

Halit Yukay ın ölümünde yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı 4

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış ve günler sonra teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu.

Cansız bedeni günler sonra bulunan iş insanının teknesine kuru yük gemisinin çarptığı iddia edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

Birinci kaptan hakkında "taksirle ölüme neden olmak"tan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gemide bulunan diğer 8 kişi ve şirket yetkilisi için ise "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay
