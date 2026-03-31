Erkan Kolçak Köstendil'e Yılmaz Güney teklifi

Türk sinemasının “Çirkin Kral” lakaplı efsane sinemacısı Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini beyazperdeye aktaracak olan filmin hazırlıkları devam ediyor.

Film Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in yazdığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazıldı. Filmin başrol oyuncusu için son olarak çok iddialı ve başarılı bir aktörün adı geçiyor.

YIL SONUNDA ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen Yüksel Aksu’nun Fatoş Güney’le beraber yazdığı filmde Yılmaz Güney’e hayat vermesi için rol aldığı tüm projelerde etkileyici performansıyla fenomene dönüşen karakterlere imza atan Erkan Kolçak Köstendil’e teklif götürüldü.

Köstendil’in teklifi değerlendirdiği konuşuluyor. 3 yıldır ön hazırlığı devam eden filmin yıl sonunda çekilmesi planlanıyor.