MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Erkan Kolçak Köstendil'e Yılmaz Güney teklifi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in hayatını konu alan film için geri sayım başladı. Fatoş Güney’in kaleme aldığı kitaptan uyarlanan projede, başrol için Erkan Kolçak Köstendil’e teklif götürüldüğü ve filmin yıl sonunda çekimlere başlamasının planlandığı öğrenildi.

Türk sinemasının “Çirkin Kral” lakaplı efsane sinemacısı Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini beyazperdeye aktaracak olan filmin hazırlıkları devam ediyor.

Film Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in yazdığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazıldı. Filmin başrol oyuncusu için son olarak çok iddialı ve başarılı bir aktörün adı geçiyor.

YIL SONUNDA ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen Yüksel Aksu’nun Fatoş Güney’le beraber yazdığı filmde Yılmaz Güney’e hayat vermesi için rol aldığı tüm projelerde etkileyici performansıyla fenomene dönüşen karakterlere imza atan Erkan Kolçak Köstendil’e teklif götürüldü.

Köstendil’in teklifi değerlendirdiği konuşuluyor. 3 yıldır ön hazırlığı devam eden filmin yıl sonunda çekilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Güney Erkan Kolçak Köstendil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.