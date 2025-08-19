Erman Toroğlu kendisinden 33 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Eski futbolcu ve hakem Erman Toroğlu, şimdilerde yaptığı yorumlar ve imajıyla gündem oluyor.

Daha önce Bodrum'daki eviyle uzun süre magazin manşetlerinde yer alan Erman Toroğlu bu defa kendisinden 33 yaş küçük eşiyle AVM'de görüntülendi.

Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İkiliye; 'Kızı sandım', 'baba kız gibi duruyorlar' gibi eleştiriler yapıldı.

Erman Toroğlu, 2022 yılında kendisinden 33 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la nikah masasına oturmuştu.