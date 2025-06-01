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Ertan Saban'ın "İtiraf" dizisindeki partneri Dilan Çiçek Deniz oldu! Olumsuz yorumlar dikkat çekti

Çukur dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz ekrana dönüyor. Ertan Saban'ın "İtiraf" dizisindeki partneri olan Deniz ile ilgili yorumlar dikkat çekti.

Ertan Saban'ın "İtiraf" dizisindeki partneri Dilan Çiçek Deniz oldu! Olumsuz yorumlar dikkat çekti
Kubra Akalın

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz ekrana dönüyor.

TRT 1’in Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Vlad rolüyle çok etkili bir giriş yapan Ertan Saban bu yaz ayrıca bir de tabii için dijital dizi çekiyor. Yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan’ın oturacağı Krom Medya imzalı İtiraf dizisinde Saban’ın partneri güzel oyuncu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz 10 bölümlük polisiye macera türündeki dizinin başrol kadın yıldızı oldu.

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30 Haziran’da sete çıkacak olan İtiraf Ankara’da çekilecek.

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Yarına Tek Bilet' gibi çok sayıda yapımda rol alan 30 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada bu rol yakıştırılmadı.

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Bu haberi gören sosyal medya kullanıcıları "Çok alakasız ikili", "Ertan Saban gibi bir ismin karşısında Dilan olmaz", "Dilan çok alakasız kalmış", "Olmamış bu ikili" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz ertan saban
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