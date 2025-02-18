Esaret setinde ihanet krizi! Cenk Torun'a 24 yıllık eşi ‘zina’ davası açtı! Rol arkadaşıyla....

Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara geri dönmüştü.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Esaret ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu bu defa ihanet krizi ile gündeme geldi. Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun ‘zina’ davası açtı.

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Cenk Torun’un ‘Esaret’ dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile birlikteliğinin 2 yıl önce başladığı iddia edildi.

'ZİNA' DAVASI!

Cenk Torun’un 2001 yılında evlendiği Nevin Torun ‘zina’ gerekçesiyle boşanma davası açtı. Nevin Torun, eşinin rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti.

Dava dilekçesinde “Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren ‘PR’ adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır” ifadelerine yer verildi.

TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede Cenk Torun’un Merabet’e 2023’te bilezik, 2024’te altın, parfüm, Merabet’in de Torun’a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun’un, Merabet’e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü. Nevin Torun, Cenk Torun’un 4 Aralık’ta birlikte oturdukları evi terk ettiğini, kendisine yeni bir ev tuttuğunu, bu evde Mahassine Merabet ile birlikte yaşadığını belirtip maddi-manevi tazminat talebinde bulundu.