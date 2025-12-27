MAGAZİN

Eser Yenenler 15 kilo verdi! Son hali gündemde

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim Eser Yenenler şimdilerde de verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Son olarak 15 kilo verdiğini açıklayan Yenenler diyete devam edeceğini dile getirdi.

Eser Yenenler 15 kilo verdi! Son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 3 Adam, Eser Yenenler Show, Yol Arkadaşım gibi projelerde yer alan Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı işlerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programını yapan Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti.

Eser Yenenler 15 kilo verdi! Son hali gündemde 1

Eser Yenenler 15 kilo verdiğini açıkladı. Son haliyle dikkat çeken Yenenler, verdiği kilolarla ilgili '15 kilo verdim ama kayak yapacak kadar değil. Kayağa daha 15 kilo var. Çocuklar da kayağı seviyor. Çocuklar, 'Babam niye kaymıyor?' diye serzenişi var. Biraz daha zamanım var, kayağa hazır değilim' ifadelerini kullandı.

Eser Yenenler 15 kilo verdi! Son hali gündemde 2

Gazetecilerin, 'Kilo biraz komedyenlere yakışıyor, sempatik tarafı var deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna ise 'Yok öyle bir şey değil. Zayıflarsam ona da şaka bulurum. Zayıflarsak da şaka buluruz. Kilo verdim, 'Eyvah şaka yapamayacağım' değil. Keşke o anlar gelse' yanıtını verdi.

