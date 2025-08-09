Eski dansçısı dava açtı! Demet Akalın'ın avukatından açıklama gecikmedi

Demet Akalın, eski dansçısı Merve Atalar ile mahkemelik oldu. Atalar'ın avukatı Fulya Büyükyörük tarafından İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Demet Akalın’ın dansçının sigorta primlerini yatırmadığı ve gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim etmediği öne sürdü.

Dilekçede; "Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir. Çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da ödenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbing’e maruz bırakılmış, son olarak 2018’in aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir.

Müvekkilin davalı nezdinde 16 Aralık 2011 ile 4 Mart 2019 arasında çalışmış olduğunun tespitine ve sigorta kayıtlarına işlenerek bu günlere ait sigorta primlerinin Demet Akalın’dan alınarak yatırılmasını talep etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

Demet Akalın'ın avukatı Mehmet Karaduman ise şu açıklamayı yaptı: ''Davacı Merve Atalar 22/07/2019 tarihinde müvekkilimiz Demet Akalın aleyhine İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi'nde dava açmış olup anılan Mahkeme davacının davasını yeterli delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Kararın davacı tarafça istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacının iddia ve taleplerine ilişkin yargılama süreci halen devam etmekte olup bu iddia ve taleplere ilişkin mahkeme tarafından verilmiş kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Müvekkilimizin haklarını usul ve kanun çerçevesinde savunmak konusunda görevimizi yerine getirmeye devam etmekteyiz. Yargılama sürecine ve süreç sonunda verilecek karara tüm tarafların saygı duyması gerektiğini ve adil yargılamayı etkilemeye çalışmanın kanunlarımızca suç sayıldığını hatırlatırız.''