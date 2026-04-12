Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden aylar sonra paylaştı! Yeni görünümüne yorum yağdı

Survivor ile tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği estetik operasyonla gündeme gelmişti. Ceran, yüzünün son halini sosyal medya üzerinden “Bebeksiliğim yapay zeka değil” diyerek paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran şimdi de son haliyle gündeme geldi.
Didem Ceran, son paylaşımında hem yüzünün son halini gösterdi. Ceran, "Bebeksiliğim yapay zeka değil" diyerek, videonun ilk karelerinde gördüğünüz görüntüler ameliyat öncesi yüzümün yakın plan kayıtları. Ardından gelen sahneler ise ameliyat sonrası After çekimleri. Özellikle önden, yan profil ve hafif alt açıyla çektim. Çünkü yüzdeki değişim en net; çene hattında, boyun geçişinde, orta yüzde ve göz çevresinde bu açılarda okunur.

Ve evet, videoda gördüğünüz yorum ekran görüntülerini de özellikle kullandım. Onları boşuna ameliyat sonrası görüntülerimin üstüne yerleştirmedim. Çünkü bir kadın yüzüyle ilgili karar verdiği anda herkes kendinde söz hakkı buluyor. “Keşke yaptırmasaydın.” “Böyle daha kötü olmuş.” “Bu yaştan sonra normal.” “Gerçeği değiştiremezsin.” Oysa burada asıl teşhir edilen şey yüzüm değil. Kadınların yaş almasına izin verip, yaşını yönetmesine izin vermeyen bakış açısı.

Bilimsel olarak yaşla birlikte orta yüz yağ pedleri aşağı iner, göz altı desteği azalır, ağız kenarları düşer, mandibular hat dediğimiz çene konturu yumuşar. Bu yüzden kadınların çoğu kamerayı yukarıdan tutar. Çünkü üst açı alt yüzü daha dar, daha gergin, daha “genç” gösterir. Ben ise ameliyat sonrası After çekimlerimde özellikle daha dürüst açılar kullandım. Çünkü mesele filtreli güzellik değil. Mesele, anatomik değişimi optik hile olmadan göstermek.

Henüz süreç tamamlanmadı. Ödem çözülmesi, doku adaptasyonu ve iyileşme devam ediyor. Nihai sonuç zaman ister. Ama insanların yargısı, iyileşme süresinden hep daha hızlı geliyor. Bu video bir before-after videosu değil sadece. Bu video; ameliyat öncesi halimi, ameliyat sonrası After çekimlerimi ve o görüntülerin üstüne boca edilen hadsizliği aynı karede gösteriyor.

Çünkü bazen bir kadının yüzündeki değişimden daha çirkin olan şey, ona kendini açıklamak zorunda bırakılmasıdır. Sizce kadınlar gerçekten yaş almaktan mı korkuyor, yoksa yaş aldığında acımasızca yorumlanmaktan mı?'' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Didem Ceran'ın son haline; 'yaş 18 gibi duruyor', 'bebek gibisin', 'çok iyi görünüyor', 'doktorun başarılıymış' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin aynısı' Kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin aynısı'
Gözaltı kararı verildi! Açıklama gecikmedi Gözaltı kararı verildi! Açıklama gecikmedi

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

