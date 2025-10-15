Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç doğum gününde yeniden gündem oldu.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç 33'üncü yaşına girdi. Oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte Milano’da kutladı.

Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı.