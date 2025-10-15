MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Esra Bilgiç, 33'üncü yaşını DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile Milano'da kutladı. Sabancı, paylaştığı romantik mesajla aşkını bir kez daha ilan etmiş oldu.

Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç doğum gününde yeniden gündem oldu.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç 33'üncü yaşına girdi. Oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte Milano’da kutladı.

Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı 1

Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı 2

Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Transparan tepkisi! "Kadın kadın gibi..."Transparan tepkisi! "Kadın kadın gibi..."
Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Yaşı merak edildiApar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Yaşı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.