Esra Bilgiç Faruk Sabancı ile aşka geldi! Fas tatilinden peş peşe paylaştı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili bu defa Fas tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

Sabancı, paylaşımlara eklediği "Moroccan Moonlight" (Fas Ay Işığı) notuyla, tatilin romantik ambiyansını vurguladı.

Çiftin bu samimi ve uyumlu görüntüleri, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında yoğun bir etkileşim yarattı.

Sosyal medyada; "Güzel çift", "Hep mutlu olun", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.