Esra Bilgiç'in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde. Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla dikkat çeken Bilgiç şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Esra Bilgiç'in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isim bu defa son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Esra Bilgiç in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü 1

Otoparkta peş peşe pozlar veren Bilgiç'in kırmızı kalp emojisiyle yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Bilgiç in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü 2

Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'zarif kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Bilgiç in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü 3

“Zamanın Kapıları”nın ardından bir süre dinlenme kararı alan Esra Bilgiç peş peşe üçüncü reklam anlaşması yaptı.

Esra Bilgiç in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü 4

Ünlü bir alışveriş sitesi ve ülkemizin en köklü bankasının reklam yüzü olan Bilgiç, son olarak da dp şampuan markasının reklam kampanyası için el sıkıştı.

