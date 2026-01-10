Esra Bilgiç'in otopark pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isim bu defa son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Otoparkta peş peşe pozlar veren Bilgiç'in kırmızı kalp emojisiyle yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'zarif kadın' gibi yorumlar yapıldı.

“Zamanın Kapıları”nın ardından bir süre dinlenme kararı alan Esra Bilgiç peş peşe üçüncü reklam anlaşması yaptı.

Ünlü bir alışveriş sitesi ve ülkemizin en köklü bankasının reklam yüzü olan Bilgiç, son olarak da dp şampuan markasının reklam kampanyası için el sıkıştı.