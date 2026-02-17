Esra Bilgiç'in yıllar önceki hali ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç şimdi de yıllar içerisindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç'in 13 yıl önceye ait bir karesi sosyal medyada hızla yayıldı.

Bilgiç'in yıllar içindeki değişimini konuşmaya başladı. Ünlü ismin özellikle burun, yanak ve göz çevresindeki dikkat çekici değişim, takipçilerini şaşırttı.

Oyuncunun yıllar içindeki dönüşümü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Bilgiç'in eski haline; 'baya değişmiş', 'botoksu fazla kaçırmış', 'her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.