Esra Ceyhan zayıflama sürecini anlatıp son halini paylaştı! "Zayıf değilsin ki" yorumları yağınca sitem etti

MYNET DETAY- Uzun yıllar Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programda sunucu olan Esra Ceyhan, 2001 yılında arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde de yer almıştı.

Sunuculuk yaptığı yıllarda oldukça popüler olan, konuklarıyla dile düşen Esra Ceyhan bir süredir ekrandan uzakta.

Gündüz kuşağı programıyla uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan ekrandan uzakta olsa da sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zaman zaman son halini de paylaşan Ceyhan sosyal medyada gündeme ve hayata dair fikirlerini de yazıyor.

Son olarak zayıflama sürecini anlatan Esra Ceyhan hiç beklemediği yorumlara maruz kaldı. Gelen mesajlar karşısında şaşıran sunucu bir paylaşım daha yaparak "Dayatmayı yapanın da, çoğu kez başka kadınlar olması ne kadar acı! ‘Kadın kadının yurdu olmalı’ diye ısrarla birlik, dayanışma ve kardeşlikten bahsediyoruz, ola ola kurdu oluyor" dedi.

"BEN 'ÇOK ZAYIFLADIM' DEMEDİM"

Esra Ceyhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde SAĞLIK İÇİN KÜÇÜK ADIMLAR başlığıyla, kendi zayıflama serüvenimi sizlerle paylaşmıştım. Fazla kilo her şeyden evvel sağlıkla ilgili ve vermek için kararlılıkla epeyi uğraşmak gerekiyor. Bazı hemcinslerimden gelen yorumlar beni şoke etti. Hiçbir yazım kuralından nasip almamış, takipçim olmayan, lüzumsuz yere senli benli üslupla ‘çok da zayıf değilsin ki, bence hiç değilsin’den tutun da, gülme emojileriyle ‘ay sen zayıf mısın?’ gibi anlamsız ve aklınca beni üzmeye yönelik yorumlar yapanlar…

Öncelikle herkes her yazımı, fikrimi, reelsimi beğenecek diye bir kural yok, böyle bir talebim de yok. Ama birbirimize karşı eleştiri yaparken de saygılı olmamız çok ama çok önemli. Bazıları söylenen ve yazılanları anlamak istemiyor. Ben, çok zayıfladım, demedim, kilo verme yolculuğumu ve ufak adımların getirdiği başarıyı, şahsi uygulamalarımı anlattım, doktorunuza mutlaka danışın demeyi ihmal etmeksizin!"

Yapılan yorumlara isyan eden Esra Ceyhan devamında ise "Birinin kilosuyla dalga geçmek ve ona zorbalık uygulamak normal değil! Ayrıca bana bunları yazanlar etraflarına neler yaparlar düşünemiyorum. Söylediğiniz her kötü ve boş söz karşınıza gelecek, yaşattığınızı yaşayacaksınız, sizin kalbiniz de kırdığınız diğer kalpler kadar kırılacak, dünyanın şaşmaz kuralıdır bu!" dedi.