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  4. Esra Erol Candaş Tolga Işık'a konuk oldu! Boşanma rakamları ona da soruldu! Sözleri tartışma yarattı

Esra Erol Candaş Tolga Işık'a konuk oldu! Boşanma rakamları ona da soruldu! Sözleri tartışma yarattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 15:10
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Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan ve programda işlediği konularla sık sık gündemde olan Esra Erol şimdi de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Bir dönem izdivaç programı sunan Esra Erol'a boşanma oranlarındaki artışlar soruldu. Esra Erol'un sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Esra Erol Candaş Tolga Işık'a konuk oldu! Boşanma rakamları ona da soruldu! Sözleri tartışma yarattı

Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programında işlediği konular ve aldığı konuklarla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu Esra Erol şimdi de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Bir dönem izdivaç programı sunan Esra Erol'a evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının yükselmesi soruldu.

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SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Esra Erol bu soruya; 'Bence insanlar giderek daha fazla bireyselleşiyorlar. Bireyselleşmenin de tehlikeleri var. Herkes kendi içine dönünce, herkes sadece kendi isteklerinden bahsediyor. Kimse, biz kimiz? Biz neyiz? Ne kadarız? Ne yapacağız? Bu evliliği ayakta tutmak için neye ihtiyacımız var? sorusunu sormuyor. Bir uzlaşma kültürünü kaybettik. Eskiden anne babamız bir bardak çayın şekeri için tartışıp "Ya hanım bir börek yap da yiyelim" diyerek barışırlardı. Şimdi kimsenin kimseye tahammülü yok" diyerek yanıt verdi.

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Esra Erol'un verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ancak programdaki bu anlar sosyal medyayı ikiye böldü.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Esra Erol'a sosyal medyada; 'Bilirkişi mi oldu?', 'Sorulacak en son kişi', 'Yaptığı programlar toplumun ahlakını bozuyor' diyen de oldu 'Doğru söylemiş', 'Haklı', 'Kesinlikle doğru' deyip hak verende.

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Candaş Tolga Işık
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