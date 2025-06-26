Esra Erol'daki açıklamalarından sonra fenomen oldu! Yazgül saç ektirip paylaştı

Esra Erol'un programında 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazınan Yazgül, programın ardından TikTok'ta fenomen haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda karnını gerdiren Yazgül estetik üstüne estetik yaptırdı.

'Shakira oldum' diyerek son halini sık sık paylaşan Yazgül durmuyor. Yazgül Bayat son olarak tanınan saç uzmanıyla buluştu.

Başörtüsünü daha önce farklı şekilde bağlayarak yayınlara çıkmaya başlayan Yazgül bu sefer saçlarını açtı.

Yazgül, klinikte yapılan işlemle 5500 greft saç ektirdi. Geçirdiği bu operasyonun ardından “Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

YAZGÜL BAYAT KİMDİR?

Esra Erol programına katılan Yazgül Bayat 44 yaşında ve 6 çocuk annesi. Programda 2 eltisine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bayat, “Tek suçum güzel olmak” diyerek eltilerini onu kıskandığını ve bu yüzden sorun çıkardıklarını iddia etmişti.

Bu sözleriyle tanındıktan sonra Fatih Ürek’in sunduğu Gelin Görümce programına da katılmış, ordaki hal ve hareketleriyle de gündem olmuştu.