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Esra Erol, Müge Anlı, Didem Arslan... Fenomen set çalışanından olay iddia! 'Yapım şirketi para veriyor'

Her seferinde işledikleri konularla gündeme gelmeyi başaran ve zaman zaman tartışmalara yol açan gündüz kuşağı programları hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın 'Yapım şirketi para veriyor' diyerek açıklamalarda bulundu.

Esra Erol, Müge Anlı, Didem Arslan... Fenomen set çalışanından olay iddia! 'Yapım şirketi para veriyor'
Öznur Yaslı İkier

Esra Erol, Müge Anlı ve Didem Arslan gibi gündüz kuşağı programları işledikleri konular ve canlı yayına aldıkları konuklarla sık sık gündeme geliyor.

Zaman zaman tartışmalara yol açan konuları ele alan programlar hakkında bu defa yeni bir iddia gündeme geldi. Günlerce hatta haftalarca canlı yayına çıkan konuklar için televizyonda daha fazla kalabilmek adına ücret teklif ettikleri iddia edildi.

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Fenomen set çalışanı Yener Yalçın'da konuya dair açıklamalarda bulundu. Yalçın; ''Bu adamlar geliyorlar, programlara gidiyorlar. Haftalarca oraya gidip geliyorlar. Bunlar tabii çalışamadığı için para kazanamadığı için onlara bir ödeme veriyorlar. Bu ödemeyi aldıkça bu arkadaşlar da ödemeyi kaybetmemek için olayları uzatıyorlar. Olaylar uzadıkça reyting oluyor. Reyting oldukça yapım bunlara gelsinler gitsinler diye para veriyor. Yapım bunlara para verdikçe olaylar uzuyor' açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan Esra Erol Müge Anlı
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