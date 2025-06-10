Esra Erol, Müge Anlı, Didem Arslan... Fenomen set çalışanından olay iddia! 'Yapım şirketi para veriyor'

Esra Erol, Müge Anlı ve Didem Arslan gibi gündüz kuşağı programları işledikleri konular ve canlı yayına aldıkları konuklarla sık sık gündeme geliyor.

Zaman zaman tartışmalara yol açan konuları ele alan programlar hakkında bu defa yeni bir iddia gündeme geldi. Günlerce hatta haftalarca canlı yayına çıkan konuklar için televizyonda daha fazla kalabilmek adına ücret teklif ettikleri iddia edildi.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın'da konuya dair açıklamalarda bulundu. Yalçın; ''Bu adamlar geliyorlar, programlara gidiyorlar. Haftalarca oraya gidip geliyorlar. Bunlar tabii çalışamadığı için para kazanamadığı için onlara bir ödeme veriyorlar. Bu ödemeyi aldıkça bu arkadaşlar da ödemeyi kaybetmemek için olayları uzatıyorlar. Olaylar uzadıkça reyting oluyor. Reyting oldukça yapım bunlara gelsinler gitsinler diye para veriyor. Yapım bunlara para verdikçe olaylar uzuyor' açıklamasında bulundu.